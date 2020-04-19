Çardak: Bu takım yine ligde kalacak

Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak, takımın kesinlikle ligde kalacağını söyleyerek, liglerin tamamlanmasını beklediklerini belirtti. 3.Lig 3.Grup’ta, her yıl olduğu gibi bu yıl da düşmeme mücadelesi vermek zorunda kalan ve ülkemizin en uzun soluklu profesyonel kulübü olan Gölcükspor, hiç amatöre düşmediği için bu yıl da unvanını korumak istiyor. Taner Gülleri’den sonra Sadi Tekelioğlu ihanetini yaşayan ve ardından da kendi öz çocuğu Ömer Faruk Uzuner ile anlaşarak kıpırdanma yaşayan Gölcükspor’da, başkan Hüseyin Çardak, geçtiğimiz hafta annesi Huri Çardak’ın ölümüyle sarsıldı. Çardak yeniden hayata dönerken, bu yas ortamında kendini kulübüne adadı. Çardak ligin yeniden başlayacağı dönem öncesi çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Arkadaşlarımız kendi çalışmalarını sürdürüyorlar. Teknik heyetimiz de verilen programları bilgisayardan takip ediyor. Herkes bu zorlu günlerde profesyonelce yaklaşıyor ve bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ligler başladığı anda biz bu ligde kalacağız. Buna inanıyorum. Kenetlenmiş durumdayız” dedi.