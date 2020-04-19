Tanta: Beklemedeyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor voleybol antrenörü kentimizin en eski milli voleybolcularından olan Yahya Tanta, evinde dinleniyor. Kartepe’deki evinde endi izolasyonunu sağlayan ve kurallara harfiyen uyan Tanta, çalışmalarını da online olarak sürdürüyor. Türkiye Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden ve Play-Off oynayan takımın, tatil sonrasındaki çalışmalarını da planlayan Tanta, yeni sezonla ilgili kulübün alacağı kararlarla yola devam edecek.