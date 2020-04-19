Derya Şanlıtürk boş durmuyor

10 parmağında 10 hüner bulunan bölgemiz klasman futbol hakemi Derya Şanlıtürk. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve diğer branşlarla da yakındaın ilgili. Rugbi oynayan, voleybolla uğraşan Şanlıtürk, futbolla da direkt ilişkili. Evde dinlediği şu günlerde bol bol spor yapan Şanlıtürk, bir anını bile boş geçirmiyor. “Evde kalmak kilo almak demek. Özellikle biz kadınların durumu daha zor. Bunun için bol hareket gerekiyor” dedi.