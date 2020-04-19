İş insanı koronadan öldü, karnındaki bebeği kurtuldu!

Almanya’nın birçok kentinde geri dönüşüm firmaları bulunan Bergler şirketler grubunun sahiplerinden Marion Bergler (41), coronaya yakalandı. Hamileliğinin son günlerinde olan Bergler, mart ayı sonunda acil olarak Weiden kentindeki hastaneye kaldırıldı. Burada durumunun çok ağır olduğunu gören doktorlar, hemen sezaryenle bebeği aldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“SESSİZCE ANIYORUZ”

İş insanının durumu giderek ağırlaşınca Erlangen Üniversite Kliniği'ne kaldırıldı. Ancak buradaki tüm çabalar yetersiz kaldı ve Bergler Şirketler Grubu'nu kardeşleriyle birlikte yöneten Marion Bergler kurtarılamadı. Kardeşi Thomas Bergler, konuyla ilgili olarak, “Kardeşim hep onu sessizce anmamızı isterdi, biz de bunu yapıyoruz” dedi. Yönetici ve ana hissedar olarak şirketi iki kardeşiyle yöneten Marion Bergler, şirketler grubunun başına 2013 yılında geçmişti.

Üç kardeş, şirketler grubunun üçüncü kuşak yöneticisiydi.

AİLESİ, ŞİRKETİ VE KULÜBÜ İLAN VERDİ

Marion Bergler'in ölümünün ardından ailesi, şirketi ve binicilik kulübündeki arkadaşları, “Neuen Tag Weiden” isimli gazetede, ayrı ayrı vefat ve başsağlığı ilanı yayınladı. Binicilik kulübündeki arkadaşları da Bergler için, “Bulaşıcı kahkahalarını, neşeli ve doğal halini çok özleyeceğiz. Gelecekle ilgili planlarınızla hepimize büyük mutluluk veriyordun” ifadelerini kullandı. (Sözcü)