Denizin önemini daha iyi anlıyoruz

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK DTO’ya bağlı DTO Plus’a Covid-19’un sektöre etkilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Tüm dünya ve Türkiye’nin olduğu gibi Kocaeli’nin de bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendiğini kaydeden Doğusel, “Tüm dünya bu virüse ansızın yakalandı ve etkilerinin ne olduğunu yaşayarak görüyoruz. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İnanılmaz derecede büyük bir çaba sarf eden sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

DENİZCİLİĞİN KALBİ

Covid-19 ile mücadele sürecinin başlamasıyla beraber Kocaeli’de yapılan çalışmaları anlatan Doğusel, “Her bölgenin kendine ait özellikleri var. Kocaeli, diğer bölgelerden farklı olarak tüm denizcilik üretim birimlerine ve ticaret hacmine sahip bir yer. Kendi içinde tersaneleri mevcut. 34 tane limanı var. Aynı şekilde Tuzla tersaneler bölgesi hemen yanımızda. Gebze’de çok ciddi anlamda üretim yapan gemi inşa yan sanayi merkezi ve Karamürsel bölgesinde de balıkçı arkadaşlarımız var. Bu anlamda denizciliğin kalbi Kocaeli’de atıyor” dedi.

TİCARETİN DURMAMASI GEREK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Kocaeli’de de İl Pandemi Kurulu’nun oluşturulduğunu ifade eden Doğusel, “Ülkemizde ve kentimizdeki ticaretin durmaması ve tedbirlerin bu şekilde alınması ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Bu yönde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

VALİ AKSOY’A TEŞEKKÜR

Kocaeli’de İl Pandemi Kurulu’nun çok iyi çalıştığını vurgulayan Doğusel, “Kocaeli’de çok geniş katılımlı, ortak aklın çok güçlü bir şekilde kullanıldığı bir kurul oluşturuldu. Kocaeli’de odalar da bu kurulda yer aldı. Öte yandan toplantılar çok verimli geçiyor ve tüm kurul üyelerinin önerileri dinleniyor. Kocaeli’de ulaşılacak başarıda bu kurulun önemi büyük olacak. Vali Hüseyin Aksoy başta olmak üzere vali yardımcılarımıza ve kurulun hayata geçmesinde katkı veren herkese teşekkür ederim” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

Denizin ve limanların öneminin bu dönem çok iyi anlaşıldığını kaydeden Doğusel, “Bu süreçte dünya ekonomilerinin ayakta kalmasında limanların önemi büyük. Çünkü havayollarının aksadığı bir dönemde limanlarla ticaret sürüyor” dedi. Fakat ciddi anlamda bilgi kirliliği de var. Örneğin koronavirüsün limanlardan yayıldığı yönünde bir algı oluşuyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da İzmit Körfezi ifadesi yerine Körfez demesinin ardından herkeste bir panik havası oluştu. Oysaki Bakanımızın Körfez ilçesini kastetmediği açıktı. Zaten Kocaeli’de yerleşim ve sanayi alanları birbirine çok yakın” dedi.

TİCARET AKSAMIYOR

Doğusel, Kocaeli’de deniz ticaretinin aksamadığını ifade ederken, “Ekonomimizin güçlü bir şekilde ayakta kalması için bu çok önemli. İnşallah bu günleri birlik beraberlik içinde atlatacağız. İMEAK Deniz Ticaret Odamız bizleri çok iyi yönlendiriyor. Gerekli bilgi akışını sağlıyoruz. Ortaya çıkan sorunları hızlı çözüyoruz. Kocaeli, Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi. Bu üretim merkezinin can damarı da limanlar. Üretmemiz lazım. Bu sorundan kurtulduğumuzda hayata daha güvenli ve rasyonel bakacağız. Türkiye olarak üreteceğiz ve insanlara umut olacağız” dedi.