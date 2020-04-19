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Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’

Büyükakın, “Bizler eser üretmek ve halkımızın derdine çare olmak için çalışıyoruz.” dedi
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, COVİT-19 salgınıyla mücadele gündemiyle yoğun bir şekilde yakından ilgilenirken diğer bir taraftan da Korona sonrası gündeme hazırlık içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Medya mecralarından halkı her anlamda bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, vatandaşların bu dönemde devletin tüm kurumlarıyla sağlık, gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarıyla yanında olmasından duyduğu güvene güvene layık olabilmek için çalıştıklarını da dile getirdi. Başkan Büyükakın, Coronavirüs çalışmalarının yanısıra projelerinde devam ettiğini belirterek, Gebze metrosunun Darıca ile Gebze istasyonu arasındaki kısmıyla Gebze istasyonu ile GOSB arasındaki planlamasının da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

 

“DÜKKANLARI YIKILIYORDU ONLARI DA KURTARDIK”

Üç yıllık periyotta Gebze merkez istasyonuyla GOSB arasındaki kısmın, daha sonraki süreçte de geri kalan kısmın tamamlanmasıyla ilgili bir çalışma yapıldığını kaydeden Büyükakın, “Metro projesi belirlenen program dahilinde ilerlerken Büyükşehir Belediyesi olarak da projeyi safa safa takip ediyoruz. Metro projesi nedeniyle Darıca ilçemizde ki bazı istasyonların yapıldığı yer itibariyle ticari işletmelerin bir kısmı zarar görüyordu. Onları bir daha gözden geçirdik. O istasyonların yapısını, mimarisini, inşaat tekniğini tekrar gözden geçirip o işletmelerin zarar görmeyeceği hale döndürdük. Orada ki esnaflarımız bu değişiklikten dolayı çok memnun oldu. Dükkanları yıkılıyordu onları da kurtarmış olduk. Darıca’daki hastanemize biraz uzak kalan istasyonumuz vardı, o durağı biraz daha yakınlaştıracak bir çözüm bulduk. O kısım da revize edilmiş oldu” şeklinde konuştu.

 

OSB BÖLGESİNE 120 MİLYONLUK YATIRIM

“Bizim için Gebze’deki diğer önemli bir yatırımda, Organize Sanayi Bölgelerine geçiş yapılan kısım” diyerek açıklamalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sabah ve akşam saatlerinde orada çok ciddi manada bir trafik yoğunluğu oluyor. Özellikle Balküpü Kavşağı’nın olduğu kısımda iki tane otoban geçiş köprüsü var. Karayolları Genel Müdürlüğü o geçiş köprülerinin ihalesini yaptı. Duble olacak olan o bölge de 40 milyonluk liralık bir yatırım yapılacak. Biz de o iki köprünün doğusunda ve batısında birer üst geçit, araçların geçebileceği birer köprü ve ayakların altında kavşak düzenlemelerini içeren bir planlama yaptık. Bununla birlikte o kavşağın Güney’inde ve Kuzey’indeki yan yolların bağlantılarını içeren yeni bir planlama daha gerçekleştirdik. Bu yaptığımız planlama 80 milyon lira değerinde. Yani 40 milyon lira karayolları toplam 120 milyon lirayla Organize Sanayi Bölgelerinin olduğu o bölgeye bir ulaşım projesi yapacağız. Bu sayede Gebze ile aradaki trafiğin kolaylaşması ve yan yollardaki hareketin rahatlıkla sağlanması için projemizi hazırlamış olduk ve ihale safhasına geldik. İnşallah ihalemizi de yapıp sahaya giriyoruz” diye konuştu.

 

GEBZE TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

“Diğer bir önemli projemizde Hanibal battı çıktısının olduğu bölgede Tatlıkuyu köprüsünün altında yan yola katılımlar” diyerek vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak adımları her fırsatta attıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Yan yoldan D-100’e katılımlar ile ilgili o bölgeden ciddi şikayetler geliyordu. Battı çıktıyı karayolları yapmıştı. Karayollarıyla görüştük, yakın bir zamanda son düzenlemelerinin de yapılması ile ilgili çalışmalara başlayacaklardı. Ancak bu Korona virüsünden dolayı biraz gecikme olur zannediyorum ama bayramdan sonra onlarda sahaya gireceklerdir. Bu proje sayesinde o bölgede çok büyük bir rahatlama sağlanacak” dedi. “Hanibal kavşağının üzerindeki ulaşım yoğunluğunu düzenlemek için trafiğin dolaşımıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Gebze geneli, Yeni Bağdat caddesiyle İbrahim Ağa caddesinin bütünüyle birlikte Eski Hisar Kavşağına kadar olan kısmının tamamında trafik dolaşımıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. O da bitmek üzere. Şunu da dile getirmek isterim ki bizler eser üretmek ve halkımızın derdine çare olmak için çalışıyoruz. Bu anlayıştan ve hedeften asla ayrılmayacağız. Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

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