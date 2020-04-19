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Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve polis ekipleri ilçe genelinde fahiş fiyat denetlemesi yaptılar
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde gece-gündüz devam ediyor. Kartepe Belediyesi Zabıta, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fahiş fiyat denetmesi yaptılar.

FIRIN VE MARKETLER

Denetim ekibi Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla en çok tüketilen kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil gibi ürünlerin fiyatları başta olmak üzere bütün ürünlerde denetim yaptılar. Ekipler ilçedeki alışveriş merkezleri ile marketlere giderek faturaları ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını inceleyip işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca fırınlarda hijyen denetiminde bulundular.

TEDBİR ALIP MORALİMİZİ YÜKSEK TUTACAĞIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Koronavirüsüne karşı hijyen sağlamaya çalışan hemşehrilerimizin hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışının önüne geçmek için alışveriş merkezleri ve marketlerde kontrollerimize devam ediyoruz. Ekiplerimiz işletmecilere anormal artışlara karşı ve hijyen ürünlerinin bir anda tükenmemesi için toplu satış yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugünleri hep birlikte tedbir alarak ve moralimizi yüksek tutarak aşacağız" açıklamasında bulundu.

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