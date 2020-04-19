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“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz”

Başkan Büyükakın “Gönül belediyeciliği anlayışıyla Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz” dedi
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, sosyal medya mecralarında yaptığı canlı yayınlara kent gündemine dair bilgiler vermeyi de sürdürüyor. COVİT-19 nedeniyle hastanelerde tedavi gören, evlerinde karantinada olan vatandaşlara Rabbinden acil şifalar temenni eden Başkan Büyükakın, “Sağlık personelimiz başta olmak üzere, güvenlik, gıda tedariki, ulaşım, iletişim, enerji gibi günlük hayatın her anına dokunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gebze bölgesinde hayata geçirecekleri projeler hakkında açıklamalarda yapan Başkan Büyükakın, “Rotamız ve tek gayemiz bu kadir şinas millete hizmet etmektir. Gönül belediyeciliği anlayışıyla Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz” diye konuştu.

 

“GEBZE’YE YENİ HAL BİNASI YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Gebze Hal Binasının mevcut yerinden taşınması ve başka yere alınması da bölge için çok önemli bir kazanım olacak” diyerek açıklamalarını devam eden Başkan Büyükakın, “Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz ile yeni bir yerin bulunması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada da önemli bir mesafe kaydettik. Hal esnafımıza uygun bir yer de gerekli inşaatı yapıp hali de oradan kaldıracağız. Gebze’nin girişi de o manada güzelleşmiş olacak. Oto galericilerin bir bölgeye taşınmasıyla ilgili projeyi yine Zinnur Beyle birlikte yürütüyoruz. Uygun bir yer bulduğumuzda o da gerçekleştirilecek. Mezbahanın yeniden yapılması ve bir hayvan satış noktasının yapılmasını da önemsiyoruz. Özellikle Gebze’nin köyleri ve civar köyler için bu çok elzem bir proje. Onu da bir taraftan yürütüyoruz” dedi.

“BİRLİKTE YAPMA KONUSUNDA MUTABAKATA VARDIK”

“Gebze açısından önemli şeylerden bir tanesi Eski Askeri Kışla’nın olduğu bölgede yapılacak Millet Bahçesi” vurgusunu da yaparak halka yapılan ve yapılacak hizmetleri geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanımızla görüşmede dile getirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Yapımını Çevre Bakanlığı’nın ortak proje olarak bizimle birlikte yapması konusunda mutabakata vardık. Bu korona virüsle ilgili süreç tamamlandıktan sonra orada da ihaleye çıkılacaktır. Biz onlara elimizdeki projeleri verdik. İnşallah bu yaza orada da ihale yapılacaktır. Darıca’daki millet bahçesi ile ilgili çalışmalara biz Büyükşehir Belediyesi olarak hızla devam ediyoruz. Sahil düzenlemesinin önemli bir kısmını bitirdik. Darıca’nın merkezi tarafından millet bahçesine girişin olduğu yerden Eskihisar’a kadar olan kısmı tamamladık. Oradaki düzenlemelerimiz de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Darıca’daki millet bahçemizde kademe kademe hayata geçiyor. Aslında oraya da gidip açılışını yapacaktık. Açılışını yapmak nasip olmadı ama şu anda orası kullanılabilir vaziyette” şeklinde konuştu.

HÜNKAR ÇAYIRI PROJESİ PRESTİJ PROJE OLACAK 

Gebze ilçesi bakımında çok önemli olan ve çok büyük değer verdiğim Hünkar Çayırı projesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaşan Başkan Büyükakın, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağını kurduğu yer olan Hünkar Çayırında çok güzel açık hava müzesi olarak görebileceğimiz ve Panorama 1453’ü andıran, o zamanın koşullarını canlandıran, genç nesillerimizin o dönemin şartlarını gelip gezip görebildiği, çevre illerdeki vatandaşlarımızın da gezmek isteyeceği çok güzel bir tarihi turisttik bir mekan oluşturacağız. Hemen Çayırova Marmaray istasyonun dibinde olması da ulaşım açısından önemli bir kolaylık olarak da görüyoruz. Hem tren yoluyla hem karayoluyla ulaşımı çok rahat olduğu bir bölgede projemizi hayata geçireceğiz. Onu da Allah nasip ederse planlama çalışmalarını yaza kadar bitirip bir yıl içinde de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Darıca’yı Tuzla’ya bağlayacak olan sahilden bağlantı yolunun çalışmalarını yani projelerini devam ettiriyoruz. Osman Gazi Köprüsü’ndeki genişletme çalışmalarının projesi de tamamlanma aşamasına geldi. Halkımızın bizden beklediği ve dile getirdiğim bu projelerinin her birinin ihalesini önümüzdeki günlerde tek tek yapıp hayata geçireceğiz.” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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