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Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor

Büyükşehir Belediyesi salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan anneler için sporu evlere taşıdı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesiyle evinde kalan kadınlara spor yaptırıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla kadınlar spora devam ediyor.

EVDE SPOR

Covid-19 salgınının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini askıya almıştı. Askıya alınan hizmetlerden biri de ‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programıydı. Salgının devam etmesi nedeniyle ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi evlere taşındı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00’da Anne Şehir sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla kadınlar evde spor yapıyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ SPOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olan anne şehir programıyla haftanın 3 günü spor yapılıyor. Isınma hareketleriyle başlayan spor, planlanan program dâhilinde 40-50 dakika arası sürüyor. Canlı yayınlar sırasında ortopedik rahatsızlığı olanlar için sık sık uyarılar yapılıyor ve egzersizin alternatifi gösteriliyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN

‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programıyla yapılan spor, kadınlara kas sisteminin dayanıklılığının artmasına ve bağışıklık sistemini güçlenmesine yarıyor. Kalp rahatsızlığı riskini azaltan spor ile kadınların daha zinde ve mutlu hissetmesi sağlanıyor ve salgın günlerinde stresi azaltıyor. Evde yapılan sporda ekipmana ihtiyaç duymadan, sadece vücut ağırlığını direnç olarak kullanılarak egzersizler yapılıyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16.00’da Anne Şehir İnstagram sayfasından canlı yayından egzersizleri takip edebiliyor.

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