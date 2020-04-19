Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:02 TSİ- Gündem G: Bugün 10:07 TSİ

Şok etkisi yaratacak koronavirüs iddiası!

Corona virüsü ile ilgili Cambridge Üniversitesi'nden çok sert bir iddia geldi... Bilim insanları Covid-19 salgını ile bilinen her şeyin yanlış olduğunu ve salgının Aralık ayından çok daha önce başladığını ve salgının merkez üssünün Wuhan olmadığını öne sürdü
mask

Sözcü'nün haberine göre; Dünya çapında 2.3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 160 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili çarpıcı bir araştırma Cambridge Üniversitesi’nden geldi. Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim bu insanları şu ana kadar uluslararası kamuoyunun salgın ile ilgili bildiği bütün verilerin ve bilgilerin yanlış olduğunu açıklayarak, “Corona virüsü aslında Wuhan’da çıkmadı. Bunun çok daha öncesi var. Salgının 2019 yılının Eylül ayında başladığına dair kanıtlarımız var” duyurusunu yaptı.

“13 EYLÜL İLE 7 ARALIK ARASINDA”

Hazırlanan araştırmanın henüz hakemli bir bilimsel dergide yayınlanmadığını açıklayan araştırma ekibi, bu bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilim dergisinde yayınladı. Dergide yer alan makalaede salgının aslında ülkenin çok daha güneyinde çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve daha sonra yayıldığı aktarıldı.

Cambridge Üniversitesi’nde genetik uzmanı olarak çalışan Peter Forster, Virüs insanları etkileyen son haline aylar önce ulaşmış olabilir. Bundan önce yarasada ya da başka bir hayvanda ya da belki de başka birine bulaştırmadan bir insanda bulunuyordu. Daha sonra insanlara bulaşma süreci 13 Eylül ile 7 Aralık arasında başladı” dedi. Forster ve ekini, filogenetik bir ağ takip ederek virüsün dünya çapındaki değişimini takip ettiklerini duyurdu. 1000’den fazla veriyi inceleyen bilim ekibi, “Eğer size salgının başladığı bir yer söylemem gerekirse bunun Wuhan’dan ziyade Çin’in daha güneyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat Çin’deki hastanelerden alınan örnekleri inceleyerek daha kesin bir sonuca varabiliriz” ifadesini kullandı.

Bugün 10:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

osman han - geçen Ağustosta İstanbul gezimde tüm Japon turistlerin maskeli olduğunu gördüm ve hayret etmiştim.Niye bunlar maske takıyor? ortada bir hastalık yok diye gülmüştüm. Şimdi kafamda bir sürü soru...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı mask
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması mask
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor mask
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz” mask
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz”
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi mask
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’ mask
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler

GALERİ

Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL