Barınma Merkezi’nde sağlık taraması

Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesinin Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor. Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesince yapılıyor.

BARINMA HİZMETİ

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileleri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezleri’nde konuk ediyor. Barınma merkezinde kalan vatandaşların sağlık ihtiyaçları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Bu kapsamda Yeşilova Barınma Merkezi’nde kalan 61 misafirin genel sağlık kontrolleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doktorlarından Veis Dizdaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Merkezde konaklayan ve her gün düzenli pansuman yapılması gereken diyabetik, KOAH hastası, yatalak durumlarındaki vatandaşlarının özel muayene ve pansumanları da hekimler tarafından gerçekleştirildi.

TEDAVİ VE PANSUMAN

Barınma Merkezi’nde kalan diyabetik ayak hastası için oksijen tedavisi yapılması kararı alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nce ertesi gün için randevusu oluşturuldu. 5 vatandaşın ise uzman hekim ile reçetelendirilme işlemleri tamamlanarak hastaneye gitmelerinin önüne geçildi. Ayrıca hekim tarafından önerilen merkezde sürekli hemşire bulundurulması ve 4 yatalak hasta pansumanının gerçekleştirmesi sağlık işleri müdürlüğü tarafından onaylandı. Evde Bakım planlaması da gerçekleştirilen merkez de yatalak durumda olan ve tüm vatandaşların öz bakım ihtiyaçlarının planlaması da yapıldı.