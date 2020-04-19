Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:10 TSİ- Gündem G: Bugün 10:13 TSİ

Barınma Merkezi’nde sağlık taraması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ettiği vatandaşların sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor
mask

Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesinin Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor. Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesince yapılıyor.

BARINMA HİZMETİ

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileleri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezleri’nde konuk ediyor. Barınma merkezinde kalan vatandaşların sağlık ihtiyaçları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Bu kapsamda Yeşilova Barınma Merkezi’nde kalan 61 misafirin genel sağlık kontrolleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doktorlarından Veis Dizdaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Merkezde konaklayan ve her gün düzenli pansuman yapılması gereken diyabetik, KOAH hastası, yatalak durumlarındaki vatandaşlarının özel muayene ve pansumanları da hekimler tarafından gerçekleştirildi.

 

TEDAVİ VE PANSUMAN

Barınma Merkezi’nde kalan diyabetik ayak hastası için oksijen tedavisi yapılması kararı alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nce ertesi gün için randevusu oluşturuldu. 5 vatandaşın ise uzman hekim ile reçetelendirilme işlemleri tamamlanarak hastaneye gitmelerinin önüne geçildi. Ayrıca hekim tarafından önerilen merkezde sürekli hemşire bulundurulması ve 4 yatalak hasta pansumanının gerçekleştirmesi sağlık işleri müdürlüğü tarafından onaylandı. Evde Bakım planlaması da gerçekleştirilen merkez de yatalak durumda olan ve tüm vatandaşların öz bakım ihtiyaçlarının planlaması da yapıldı.

Bugün 10:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı mask
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması mask
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor mask
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz” mask
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz”
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi mask
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’ mask
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler

GALERİ

Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL