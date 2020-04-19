Yasağın ikinci gününde Kocaeli'nin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler de kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Yasak nedeniyle denetim yapan polis ekipleri de sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti.
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Yasağın ikinci gününde de Kocaeli sokakları boş kaldı
Kocaeli’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz