Yasağın ikinci gününde de Kocaeli sokakları boş kaldı

Yasağın ikinci gününde Kocaeli'nin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler de kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Yasak nedeniyle denetim yapan polis ekipleri de sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti.