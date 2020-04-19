Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:43 TSİ- Gündem G: Bugün 10:46 TSİ

Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı

Eynerce Kavşağı’ndan Dilovası ilçe merkezine giriş ve çıkışları kolaylaştıracak “Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu” projesi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini tamamladı. Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış yapacak olan araçlara nefes aldıran projede, Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında dönel kavşak ve yeni bir menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşak ile yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi birbirine bağlandı.

270 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ MENFEZ İNŞA EDİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafındaki eski küçük menfez yıkılarak yerine 270 metre uzunluğunda yeni menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşağın da bağlandığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmursuyu hattı, enerji hattı gibi alt yapı ve kaldırım, asfalt gibi üst yapı işleri yapıldı. Ayrıca proje kapsamında yolların çizgileri çizildi, tabela dikimleri ve oto korkuluk imalatları tamamlandı. 

İLÇEYE GİRİŞLER DAHA KOLAY OLACAK

D-100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 Karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanıyordu. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına inşa edilen dönel kavşak, Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanarak daha düzenli ve kolay hale getirildi. Yapılan çalışma ile ulaşımın hızlanması ve vatandaşların memnuniyeti kazanılmış oldu.

Bugün 10:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı mask
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması mask
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor mask
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz” mask
“Kocaeli’nin mutlu ve müreffeh geleceği için çalışıyoruz”
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi mask
Kartepe'de fahiş fiyat denetlemesi
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’ mask
Büyükakın ‘’Gözümüz ve kulağımız her daim vatandaşımızda olacak’’
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler

GALERİ

Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL