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Darıca’da caddeler baştan sona yıkandı

Darıca Belediyesi, sokağa çıkma yasağında boş kalan cadde ve sokakları dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yıkama çalışmalarını inceleyerek tedbirlerin artarak devam edeceğini söyledi
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Darıca Belediyesi, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ederken sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları hafta sonu iki gün boyunca dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yıkama araçlarıyla caddeleri köpüklü suyla yıkarken ellerine fırça alan ekipler de sokakları fırçalayarak temizledi.

KORONAVİRÜSÜ BİRLİKTE YENECEĞİZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yıkama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Darıca’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün mahallelerde ana caddeler ve ara sokaklarda yıkama çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bizler de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler ile Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Her mahallemizde düzenli olarak cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarımız devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında da caddelerimiz boş kaldığı için dezenfektanlı suyla yıkama işlemi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Fedakarca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Aldığımız tedbirler ile virüs salgınını hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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