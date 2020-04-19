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Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti

İstanbul'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan Suriyeli şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı

Demirören Haber Ajansı
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İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde koronavirüs nedeniyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetleme noktası oluşturdu. Denetimlerde, birçok suçtan aranan Suriyeli uyruklu şüpheli, sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı.

ARACI DURDURUP BAGAJA GİTTİ

Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen bir kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü. Otomobili durdurulan kadın bozuk Türkçesi ile sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek, birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi.

ŞÜPHELİ BAGAJDAN ÇIKTI

Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, geçen 3 Nisan'da Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Faisal Basmaje adıyla tanınan şüpheli olduğu belirlendi. Bagajdan çıkartılırken Faisal Basmaje'nin üst aramasında bir suç unsuruna rastlanmadı.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORDU

Polise adının İhsan Heso olduğunu ve kendisinin arandığını söyleyen bu kişi parmak izi işlemleri izin Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğine götürüldü. Parmak izinin incelenmesi sonucu bu kişinin Alaa Mohammad ve Muhammed Alaa olmak üzere iki farklı kimlik kullandığı belirlendi, asıl adının ise Alaa Mohammad olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çeşitli mahkemelerce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı belirlendi.

NEDEN BAGAJDA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli kadın ile bagajda şüpheli gözaltına alınırken, aranan kişinin neden bagajda saklandığı da soruşturma sonucu ortaya çıktı. Alaa Mohammad'in oturduğu evde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü, polise şikayet edilmesinden korktuğu için kız arkadaşından kendisini bagajda saklayarak, başka yere götürmesini istediği anlaşıldı. Şüpheliler, işlemler için Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

Bugün 11:34 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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