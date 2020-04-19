Başkan Bıyık’tan minik Zeliha’ya doğum günü sürprizi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızlarının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı. Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam etmesiyle birlikte Altındişçi ailesi Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak kızları Zeliha’nın 5 yaşına girdiğini ama sokağa çıkamadıkları için pasta alıp minik Zeliha’nın doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti.

PASTAYI BAŞKAN BIYIK GÖTÜRDÜ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da konudan haberdar olunca pastayı minik Zeliha’ya bizzat kendisi götürdü. Altındişçi ailesinin evlerinin önünde bulunan bahçede pastanın mumlarını minik Zeliha ile birlikte üfleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, küçük kıza hediye de verdi. Aileyi de tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Allah uzun ve hayırlı ömürler versin. Annesine babasına, memleketine hayırlı evlat olsun inşallah” dedi.