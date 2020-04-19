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İsmail Güngör’ün acı günü

Emekli öğretmen Nazife Güngör vefat etti Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden emekli eğitimci İsmail Güngör’ün eşi Nazife Güngör yaşlılık nedeniyle vefat etti
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Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden ve İzmit Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerinden olan ve son olarak görev yaptığı Kocaeli Anadolu Lisesinden emekli İsmail Güngör’ün eşi Ford Otosan İlkokulu sınıf öğretmeni Nazife Güngör (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Uzun bir süredir yatağa bağlı olarak yaşayan ve tedavi gören Güngör’ün acı haberi ailesi ve sevenlerini üzdü. Turizm şirkertinde çalışan Gülşah Gümüşova ile Philips Firmasında yönetici olarak çalışan Melikşah Güngör’ün anneleri olan Nazife Güngör’ün cenazesi Kartepe Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.

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Yorumlar

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Yavuz Taşkıran - Allah rahmet eylesin. Kıymetli hocamızı tanıma şansına erişmiş idi. Mekanı cennet olsun. İsmail hocama sabırlar diliyorum...

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