Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden ve İzmit Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerinden olan ve son olarak görev yaptığı Kocaeli Anadolu Lisesinden emekli İsmail Güngör’ün eşi Ford Otosan İlkokulu sınıf öğretmeni Nazife Güngör (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Uzun bir süredir yatağa bağlı olarak yaşayan ve tedavi gören Güngör’ün acı haberi ailesi ve sevenlerini üzdü. Turizm şirkertinde çalışan Gülşah Gümüşova ile Philips Firmasında yönetici olarak çalışan Melikşah Güngör’ün anneleri olan Nazife Güngör’ün cenazesi Kartepe Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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İsmail Güngör’ün acı günü
Emekli öğretmen Nazife Güngör vefat etti Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden emekli eğitimci İsmail Güngör’ün eşi Nazife Güngör yaşlılık nedeniyle vefat etti
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Yorumlar
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Yavuz Taşkıran - Allah rahmet eylesin. Kıymetli hocamızı tanıma şansına erişmiş idi. Mekanı cennet olsun. İsmail hocama sabırlar diliyorum...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.