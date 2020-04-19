Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:37 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:47 TSİ

Dünyaca ünlü isimlerden sağlık çalışanları için 8 saatlik konser

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle ABD’li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen One World: Together At Home (Tek Dünya: Hep Birlikte Evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Matthew McConaughey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye'den İngiltere'ye, İspanya'dan Çin'e, ABD'den İtalya'ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle, balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu.

"DOKTORLARI, HEMŞİRELERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR" 

İnsanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden ve insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ve hak ettikleri desteği vermeyi amaçlayan programa katılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, Lonely Together şarkısını yorumladı.

Rita Ora, "Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umuyorum herkes bulunduğu yerde güvendedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hastalığı önleme yöntemlerini uyguluyordur" ifadelerini kullandı.

MİLYONLAR SEYRETTİ

David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Lewis Hamilton, Jessie J., Annie Lennox, Ellie Goulding ve Samuel L. Jackson'ın da katıldığı program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti. Etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandığı ve bağışın Covid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı.

Bugün 13:37 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Tiyatrosu 2 yeni oyunla yine evlerinize konuk olacak mask
Şehir Tiyatrosu 2 yeni oyunla yine evlerinize konuk olacak
Kültür sanat dünyası dijitalde hayat bulacak mask
Kültür sanat dünyası dijitalde hayat bulacak
Darıca Kitap Fuarı’na yoğun ilgi mask
Darıca Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Doğanın dili fotoğraf sergisi İstanbul'da mask
Doğanın dili fotoğraf sergisi İstanbul'da
Nicomedia eserler anlatıldı mask
Nicomedia eserler anlatıldı
Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü şöleni mask
Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü şöleni
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!

GALERİ

Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL