Dünyaca ünlü isimlerden sağlık çalışanları için 8 saatlik konser

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle ABD’li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen One World: Together At Home (Tek Dünya: Hep Birlikte Evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Matthew McConaughey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye'den İngiltere'ye, İspanya'dan Çin'e, ABD'den İtalya'ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle, balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu.

"DOKTORLARI, HEMŞİRELERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

İnsanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden ve insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ve hak ettikleri desteği vermeyi amaçlayan programa katılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, Lonely Together şarkısını yorumladı.

Rita Ora, "Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umuyorum herkes bulunduğu yerde güvendedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hastalığı önleme yöntemlerini uyguluyordur" ifadelerini kullandı.

MİLYONLAR SEYRETTİ

David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Lewis Hamilton, Jessie J., Annie Lennox, Ellie Goulding ve Samuel L. Jackson'ın da katıldığı program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti. Etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandığı ve bağışın Covid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı.