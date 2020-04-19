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Kocaeli’de boşalan caddelerde altyapı hatları temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan caddelerde bakım onarım ve kanal temizleme çalışmaları yapıyor

İhlas Haber Ajansı
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İSU Genel Müdürlüğü, evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz hizmetler sunmak için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar için her türlü önlemleri alarak hizmetlerini eksiksiz yürüten İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan program çerçevesinde yatırımlarına devam ederken bir yandan da işletme alanında bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokaklarda altyapı kolektör hatlarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor.

CADDELERDE BAKIM VE TEMİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Yeni Bağdat, Zübeyde Hanım, Yazı, Doğan, Ali Rıza Efendi, Menzilhane, İstanbul ve İlyas Bey Caddesi’nde kanal kolektör ve hatların temizliklerini yapıyor. Vektör ve kombine araçları ile kanalizasyon hatları temizlenerek düzenli akışları sağlandı ve insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi. Diğer ilçelerde de bakım ve onarım çalışmaları ile temizlik çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Bugün 13:46 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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