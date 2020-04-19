Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:12 TSİ

Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü’ne yaya üst geçidi geliyor

Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarının yanına yapılacak olan iki yaya üst geçidi için 12 Mayıs Salı günü ihale yapılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Tramvay Durağının yanına yaya üst geçidi için Mart ayında ihale gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de Sekapark içerisinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının yanına yaya üst geçidi yapılması için ihale yapacak. Mart ayında ihalesi yapılan Sekapark tramvay durağı üst geçidi ile birlikte toplamda 3 yaya üst geçidi inşa edilecek. 2 adet yaya üst geçidi için yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında, 12 Mayıs Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

180 GÜN SONRA BİTMESİ BEKLENİYOR

Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak. İlgili şartname sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilecek. Her iki yaya üst geçidinin de 180 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

Bugün 14:09 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kocaeli’de boşalan caddelerde altyapı hatları temizleniyor mask
Kocaeli’de boşalan caddelerde altyapı hatları temizleniyor
Başkan Bıyık’tan minik Zeliha’ya doğum günü sürprizi mask
Başkan Bıyık’tan minik Zeliha’ya doğum günü sürprizi
Darıca’da caddeler baştan sona yıkandı mask
Darıca’da caddeler baştan sona yıkandı
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı mask
Dilovası Eynerce Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması mask
Barınma Merkezi’nde sağlık taraması
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor mask
Kocaelili anneler sporu evlerinde yapıyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!

GALERİ

Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti mask
Yasak öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi! mask
İYİ Parti’nin yardım kolisine tepki gösterdi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL