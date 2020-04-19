Sokağa çıkma yasağı olan 31 kentten Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, fırınlara ait araçlar ile sokaklar gezilerek, ekmek satışı yapılıyor. Bir fırın çalışanı ise ekmek satarken, darbuka çalıp, şarkı söyledi. Darbuka çalan kişi, “Ekmeklerim tazedir de gelip bir tane alsana. Bir taneden ne olur? Oy oy güzelim, 3- 5 tane alsana” diye de şarkı söyledi. Fırın çalışanının sesini duyanlar, evlerinden çıkarak, sokakta ekmek satın aldı. Darbuka çalarak, satış yapan genç, “İnsanlar evlerinde sıkılıyor, bizler de hem sesimizi duyurmak hem de onları eğlendirmek için farklı bir yöntem denedik. Az da olsa eğlendirebilirsem ne mutlu bana” dedi.
Bugün 15:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
Şarkılı darbukalı ekmek satışı
Gebze'de fırın çalışanı, darbuka çalıp, şarkı söyleyerek, sokak sokak ekmek sattı
Bugün 15:24 TSİ - Gündem Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz