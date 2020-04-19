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Başaran evinde istirahat ediyor

Korona Virüs hastalığına yakalanan Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran evinde istirahat ediyor. Başaran’ın sağlık durumu iyi 

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İki gün önce yapılan testi pozitif çıkan Başaran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Başaran’ın koronavirüse yakalandığını Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir duyurmuştu. Şu sıralar evinde istirahat eden ve kendini izole eden Başaran’ın sağlık durumu iyi.

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Yorumlar

(1)
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Şeref Gülle - ÇOK GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ŞİFA VERSİN İNŞALLAH

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 15:40

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