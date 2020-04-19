Başaran evinde istirahat ediyor

İki gün önce yapılan testi pozitif çıkan Başaran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Başaran’ın koronavirüse yakalandığını Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir duyurmuştu. Şu sıralar evinde istirahat eden ve kendini izole eden Başaran’ın sağlık durumu iyi.