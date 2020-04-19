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Takım tutar gibi gazete alıcıları var

Derince Çenedağ Mahallesi Önder Caddesi üzerinde hizmet veren Anıt Bakkaliyesi’nin sahibi Fehmi Şerifoğlu, “Yerel gazeteleri takip ediyorum. Ancak yerel gazetelerin takım tutar gibi gazete alıcıları var” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Çenedağ Mahallesi Önder Caddesi üzerinde hizmet veren Anıt Bakkaliyesi’nin sahibi Fehmi Şerifoğlu. 33 yıldır esnaflık yaptığını belirten 66 yaşındaki Şerifoğlu, işlerinin giderek düştüğünü ve bunun nedeninin ulusal marketler olduğunu ifade etti. Yerel gazetelerin durumunu da değerlendiren Şerifoğlu, gazetelerin takım tutar gibi alıcıları olduğunu söyledi.

“HAFTADA 5 TENEKE PEYNİR SATARDIK”

Esnaf Şerifoğlu, “33 yıldır esnaflık yapıyorum. Piyasalar şu sıralar biraz durgun. Eskiden haftada 5 teneke peynir satıyorduk, şimdi ayda bir teneke zor satıyoruz. İşlerimizin bu kadar gerilemesinin nedeni zincir marketler” dedi.

“BİZDEN DAHA UCUZA ALIP PAHALIYA SATIYORLAR”

Devamında Şerifoğlu, “Alırken bizden daha ucuza alıyorlar ancak bizden daha pahalı satıyorlar. Vatandaşların kafasında hep ucuza satış yapılıyor gibi bir algı var ancak bu yanlış. Ne yazık ki işlerimiz her geçen yıla göre geriliyor” şeklinde konuştu.

“TAKIM TUTAR GİBİ GAZETE ALICILARI VAR”

Yerel gazetelere de değinen Şerifoğlu, “Yerel gazeteleri takip ediyorum. Ancak yerel gazetelerin takım tutar gibi gazete alıcıları var. Yazılı ve görsel basın vatandaşın nezdinde güvenini kaybetti” ifadelerine yer verdi.

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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