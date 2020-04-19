Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:10 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:15 TSİ

12 dairelik bina karantina altına alındı

Kartepe Fatih Sultan Mahallesinde 4 kişilik bir ailenin üçünün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 12 dairelik apartman karantina altına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Kalıcı Konutları 381.adada bulunan bir apartmanda ikamet eden ailenin rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine sağlık görevlileri tarafından aile bireylerine test yapıldı. Yapılan testte 4 kişilik ailede bir kişi hariç hepsinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

TAAHHÜTNAME İMZALATTILAR

Bunun üzerine aile fertleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ikamet ettikleri 12 dairelik bina da karantina altına alındı. Binaya gelen ekipler durum hakkında bina sakinlerine bilgi vererek uymaları gereken 11 maddelik taahhütnameyi imzaladılar.

Bugün 16:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kurallara uymayan 185 kişiye para cezası kesildi mask
Kurallara uymayan 185 kişiye para cezası kesildi
Cip, park halindeki otomobile ve yürüyen kişiye çarpıp bakkala girdi: 1 yaralı mask
Cip, park halindeki otomobile ve yürüyen kişiye çarpıp bakkala girdi: 1 yaralı
5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı mask
5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Kocaeli'de 159 kişiye para cezası kesildi! mask
Kocaeli'de 159 kişiye para cezası kesildi!
İntihar eden kadının kimliği belli oldu! mask
İntihar eden kadının kimliği belli oldu!
Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı! mask
Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
9 katlı apartmanın çatısından atladı! mask
9 katlı apartmanın çatısından atladı!

GALERİ

Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor mask
Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı mask
Miniklerden büyüklere, İzmitçe evde kal çağrısı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL