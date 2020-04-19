12 dairelik bina karantina altına alındı

Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Kalıcı Konutları 381.adada bulunan bir apartmanda ikamet eden ailenin rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine sağlık görevlileri tarafından aile bireylerine test yapıldı. Yapılan testte 4 kişilik ailede bir kişi hariç hepsinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
TAAHHÜTNAME İMZALATTILAR
Bunun üzerine aile fertleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ikamet ettikleri 12 dairelik bina da karantina altına alındı. Binaya gelen ekipler durum hakkında bina sakinlerine bilgi vererek uymaları gereken 11 maddelik taahhütnameyi imzaladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz