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Sahra hastanesini Rönesans Holding yapıyor

Koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapımına başlanan sahra hastanesinin Rönesans Holding tarafından yapıldığı öğrenildi. İnşaat çalışmaları ise dün itibariyle başladı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan Derince’ye sahra hastanesi yapımı devam ediyor. 10 Nisan’da düzeltme çalışmalarına başlanan Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin önünde bulunan 140 dönümlük eski Askeri Hastane alanında başlayan inşaat çalışmasının 45 günde tamamlanacağı duyuruldu. Toplam 250 yataklı hastanede hem yataklı hem de yoğun bakım ünitesi olacağı öğrenilirken hastane içerisinde yer alan yatakların hepsi yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor.

300’E YAKIN İŞÇİ ÇALIŞACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan sahra hastanesinin ana yüklenicisinin Rönesans Holding olduğu alt yüklenicinin ise Ankaralı firma olan Aras Kardeşler Hafriyat olduğu öğrenildi. 300’e yakın işçinin çalışacağı sahra hastanesi inşaatının bedeli ise henüz bilinmiyor. Holding ayrıca İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe’ye iki sahra hastanesi daha yapıyor. 

Bugün 16:37 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

Yuksel Kadioglu - heheheh yok 5 buyukten başkasımı yapacaktı ülke onlara çlısacak 20 yıl

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 16:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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