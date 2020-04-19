Sahra hastanesini Rönesans Holding yapıyor

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan Derince’ye sahra hastanesi yapımı devam ediyor. 10 Nisan’da düzeltme çalışmalarına başlanan Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin önünde bulunan 140 dönümlük eski Askeri Hastane alanında başlayan inşaat çalışmasının 45 günde tamamlanacağı duyuruldu. Toplam 250 yataklı hastanede hem yataklı hem de yoğun bakım ünitesi olacağı öğrenilirken hastane içerisinde yer alan yatakların hepsi yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor.

300’E YAKIN İŞÇİ ÇALIŞACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan sahra hastanesinin ana yüklenicisinin Rönesans Holding olduğu alt yüklenicinin ise Ankaralı firma olan Aras Kardeşler Hafriyat olduğu öğrenildi. 300’e yakın işçinin çalışacağı sahra hastanesi inşaatının bedeli ise henüz bilinmiyor. Holding ayrıca İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe’ye iki sahra hastanesi daha yapıyor.