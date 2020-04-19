Belediye İş’ten Torba Yasa çağrısı “Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz”

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, koronavirüs sürecinde çalışan, işten atılan işçilerin sorunları ve Torba Yasa’da yapılan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Osman Şar, “İşten atmalar yasaklanıyor” iddiasıyla gündeme getirilen Torba Yasa Meclis’ten geçti. Sendikamız başta olmak üzere tüm emek yanlıları bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı. Torba Yasa ile yapılan düzenleme, işten çıkarmaları yasaklamıyor, üç ay erteliyor. İşveren ise, Torba Yasada yapılan düzenlemeyle işçisini tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkına sahip oluyor” dedi.

“İŞÇİ KIDEM HAKKINI DA KAYBEDECEK”

Şar, “Bu düzenlemeyle işveren, her an işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Oysa Torba Yasa yasalaşmadan önce İş Kanunu’nda, ücretsiz izin, ancak işçi ve işverenin karşılıklı yazılı anlaşması halinde mümkün olan bir düzenlemeydi. Üstelik işveren işçiye tek taraflı ücretsiz izin dayatması yaptığında, işçi haksız işlem sebebiyle sözleşmesini feshedip, kıdem tazminatını alabiliyordu. Oysa Torba Yasayla işçi bu hakkını da kaybediyor. Grev ve lokavta ilişkin süreçler de yasaklanıyor. Emekçileri ilgilendiren kararları sadece işverenlerin görüşlerini alarak veremezsiniz, vermemelisiniz. Aksi takdirde yeni karmaşalara yol açarsınız” açıklamalarında bulundu.