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İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür yağmuru

Tüm dünyada salgın haline gelen Covid 19 koronavirüse karşı ilk günden itibaren kent çapında büyük bir çalışma başlatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve temizlik ekiplerine, kentin her noktasında vatandaştan büyük destek geliyor. Mahallelerindeki çalışmaları sosyal medyadan paylaşan İzmitliler, sahadaki ekipleri de motive ediyor
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Sağlık Bakanlığı tarafından Covid 19 koronavirüsün duyurulmasının ardından kentte tam bir seferberlik halinde temizlik ve dezenfekte çalışması başlatan İzmit Belediyesi, kentin tamamını dezenfekte etmesinin ardından, ikinci tur temizlik çalışmalarına başlamıştı. Gece saatlerinde dahi süren çalışmaları mahalle ve sokaklarından takip eden vatandaşlar, İzmit Belediyesi ekiplerinin bu mücadelesini sosyal medyadan alkış yağmuruna tuttu.


VATANDAŞLAR EKİPLERİ MOTİVE EDİYOR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde dahi hafta içi ya da sonu fark etmeksizin büyük bir dezenfektasyon mücadelesi veren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından da büyük takdir görüyor. Mahallelerindeki çalışmaları takip eden vatandaşlar, kendileri için özveriyle çalışan anti-korona timlerinin çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyadan teşekkür mesajları yağdırıyor. Vatandaşların bu teveccühü temizlik ekiplerinin de motivasyonunu arttırıyor.


İZMİT BİRLİKTE BAŞARIYOR

Mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarını fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşan İzmitlilere seslenen Başkan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler, sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Riskleri en aza indirmek için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Vatandaşlarımızın da gönderdiği bu fotoğraflardan bizi takip ettiklerini bilmek güven veriyor. Büyük bir özveriyle gece gündüz, sokağa çıkma yasağında dahi sizler için çalışan ekiplerimiz ve siz değerli İzmitliler, bu virüsü hep beraber yenecek, birlikte başaracağız” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. 

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