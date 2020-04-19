Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yarasa girdi. Binada temizlik yapıldığı sırada tavana asılı olan yarasayı gören bina sakinleri korktu. Binanın giriş katında tavana asılı olan yarasanın dışarı çıkması için üzerine bez atıldı. Yarasanın uçarak binanın dışına çıkmasıyla rahat nefes alındı.
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Apartmana giren yarasa korkuttu
Gölcük'te bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yarasa korku yarattı. Binada yaşayanlar yarasanın binadan çıkmasını sağladı.
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Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorumlar
(1 )
Rambo - hayret o yarasa nasıl olduda çinlilerin elinden kaçtı
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