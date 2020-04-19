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Apartmana giren yarasa korkuttu

Gölcük'te bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yarasa korku yarattı. Binada yaşayanlar yarasanın binadan çıkmasını sağladı. 

Demirören Haber Ajansı
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Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yarasa girdi. Binada temizlik yapıldığı sırada tavana asılı olan yarasayı gören bina sakinleri korktu. Binanın giriş katında tavana asılı olan yarasanın dışarı çıkması için üzerine bez atıldı. Yarasanın uçarak binanın dışına çıkmasıyla rahat nefes alındı. 

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Rambo - hayret o yarasa nasıl olduda çinlilerin elinden kaçtı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 18:28

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