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Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkentten ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlattığı veresiye defterlerinin kapatılması çağrısı İzmit’te de cevap buldu. Millet İttifakı Belediye Meclis üyeleri hayırseverlerle birlikte harekete geçti
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Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşların yükünü hafifletmek adına ‘İyilik Bulaşıcıdır’ sloganıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı dayanışma kampanyası ülke genelinde çığ gibi büyüyor. Erzak temininde maddi olarak zorlanan vatandaşların bakkallara olan borcunu hayırseverler tarafından kapatılması için İzmit’te Millet İttifakı Belediye Meclis üyeleri harekete geçti. Kent geneline dalga dalga yayılmaya başlayan imece ruhuyla hem esnaf hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülmeye başladı

İMECE RUHU İZMİT’TE YAYILIYOR

Mansur Yavaş’ın Ankara’da meşalesini yaktığı iyilik hareketi kısa sürede İzmit’te de taşındı. Kent dayanışmasını her koşulda en önde tutarak imece ruhunu yaşatan İzmit Belediyesi, salgın sürecinde ihtiyaç sahipleri için çeşitli örnek projelere imza atmıştı. Millet İttifakı meclis üyelerinin öncülüğünde bu kez koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşların İzmit’teki bakkallara olan borçları hayırseverler tarafından kapatılmaya başlandı. 

ESNAF VE VATANDAŞ RAHAT NEFES ALDI

Mahallelere kısa sürede yayılan iyilik hareketine İzmit Belediyesi Av. Fatma Kaplan Hürriyet de maaşını bağışlayarak katıldı. Daha önce ‘Askıda Gıda’ kampanyasını başlatan ve anlaşmalı marketlerden her gün alışveriş yaparak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere Dayanışma Askısı’na bırakan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bu kez Ankara’dan başlayan çağrının İzmit’te cevap bulmasına destek veren tüm kent halkına teşekkür etti. Süreç boyunca daha da büyüyerek devam edecek olan iyilik hareketi kapsamında, veresiye defterlerinin kapatıldığı yerlerdeki hem esnaf hem mahalle sakinleri bir nebzede olsa rahat bir nefes aldı.

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Yorumlar

(2)
02

Solche - Keşke başka partilerde rol çalsa, Başka şeyler çalmak ile meşguller...

Tebrikler Fatma Başkanım yanındayız.

Dik dur eğilme

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 18:50
01

Gandıra Lı - Bşk.hn işin gücün rol çalmak eeee seçimlerde o kadar havadan sallamaya söz verip de yarı yolda bıraktığın insanların ahı sizi böyle daha çok rol çalmaya itecek ama koştur koştur işe aldığınız değerli arkadaşlarla toplarsınız belki

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 19 Nisan 18:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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