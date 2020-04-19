Darıca Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara müzikle moral verdi. Üstü açık otobüse binen müzisyenler apartmanların önünde durarak, konser verdi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Bir süre devam eden konserin ardından otobüs farklı yerlere giderek müzisyenler konserlerine devam etti.
Bugün 18:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:19 TSİ
Üstü açık otobüsten moral konseri
Darıca'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral vermek amacıyla üstü açık otobüsteki müzisyenler konser verdi.
Bugün 18:16 TSİ - Gündem Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorumlar
(1 )
Sevinç - Bizim konsere ihtiyacımız var zaten
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