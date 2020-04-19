Vali Hüseyin Aksoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza faz 2 ödemeleri bugün başladı. Kocaeli'de 16.915 kişiye 1.000 TL ödeme yapılıyor.Faz 1 de 17.146 kişiye 1.000 TL yardım yapılmıştı" ifadelerine yer verdi.
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Kocaeli'de kaç kişi yardım alacak?
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugünden itibaren 16.915 kişiye 1.000 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.
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Yorumlar
(3 )
Songül - Bu zor gunlerde kaymakamlık belediye muhtarlık kaç kapıya gittim bende hakkim olan yardımı almak istedim çalışmıyorum kiradayim gelirim yok bakmam gereken 5 çocuğum var eşimden ayriyım her kapı yüzüne kapandı
Gulsen - ben kocaeli darica da oturuyom 1000 tl yardim istiyom bana yardim edin evim kira
Muharrem - Ya o yardımdan niye biz göremiyoruz çok merak ediyorum bu yardımı almak için kapımızda arabamı yoksa dairemizmi olması gerekiyor
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