Bakan Koca, vaka sayısını açıkladı!

Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 35 bin 344 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 977 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 127 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI
Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu. Bakan Koca bugün bin 523 hastanın daha iyileştiğini duyurdu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 11 bin 976’ya yükselmiş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz