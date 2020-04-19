Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 19:22 TSİ- Gündem G: Bugün 19:44 TSİ

Bakan Koca, vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı.
mask

Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 35 bin 344 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 977 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 127 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu. Bakan Koca bugün bin 523 hastanın daha iyileştiğini duyurdu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 11 bin 976’ya yükselmiş oldu.

Bugün 19:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı mask
Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı
İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür yağmuru mask
İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür yağmuru
Belediye İş’ten Torba Yasa çağrısı “Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz” mask
Belediye İş’ten Torba Yasa çağrısı “Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz”
Sahra hastanesini Rönesans Holding yapıyor mask
Sahra hastanesini Rönesans Holding yapıyor
Takım tutar gibi gazete alıcıları var mask
Takım tutar gibi gazete alıcıları var
Çayırova’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi mask
Çayırova’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı mask
 Kocaeli'de sokaklar boş kaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL