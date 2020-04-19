Bakan Koca, vaka sayısını açıkladı!

Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 35 bin 344 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 977 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 127 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu. Bakan Koca bugün bin 523 hastanın daha iyileştiğini duyurdu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 11 bin 976’ya yükselmiş oldu.