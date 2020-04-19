Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım!

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, oğluna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi. Şallı'nın paylaşımı yürek dağladı.

"BEN HEP ANNİŞİNİM"

Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını bugün yaptı. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep..." notunu düştü.