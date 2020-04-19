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Fransa'da suda korona tespit edildi!

Fransa'da sokakların temizlendiği suda korona virüse rastlandığı öğrenildi. Ayrıca ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı da 19 bin 718'e yükseldi.
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi. 

SON 4 GÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.  Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 4 güne göre düşüş yaşandı.

SUDA KORONA İZİNE RASTLANDI 

Öte yandan Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, bu suların kullanımının durdurulduğu ve kentteki içme sularında virüs tespit edilmediği kaydedildi.

MASKE DAĞITACAKLAR 

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, mayıs ortasında 2 milyondan fazla maskenin kent sakinlerine dağıtılacağını belirtti. Maskelerin öncelikle 70 yaş ve üzerindekilerle kronik hastalığa sahip olanlara verileceğini kaydeden Hidalgo, başkentte toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale gelebileceği bilgisini paylaştı.  Hidalgo, Paris'te yaşlı bakımevlerinde bulunanların hepsine Kovid-19 testi yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.(Yeniçağ)

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