SEKA Devlet Hastanesi yoğun bakımında koronavirüs tedavisi gören bir hasta için B kan grubu plazmaya ihtiyaç var. Koranavirüs tedavisi olup, bittikten sonra yapılan test sonucunun negatif olması ve üzerinden 14 gün geçmiş olması şartı aranıyor. İrtibat için 0505 231 21 59 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.
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Acil plazmaya ihtiyaç var!
SEKA Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görmekte olan bir hasta için acil B kan grubu plazmaya ihtiyaç var
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz