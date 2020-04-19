Acil plazmaya ihtiyaç var!

SEKA Devlet Hastanesi yoğun bakımında koronavirüs tedavisi gören bir hasta için B kan grubu plazmaya ihtiyaç var. Koranavirüs tedavisi olup, bittikten sonra yapılan test sonucunun negatif olması ve üzerinden 14 gün geçmiş olması şartı aranıyor. İrtibat için 0505 231 21 59 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.