Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 21:40 TSİ- Gündem G: Bugün 21:42 TSİ

“İşsiz kalan şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin”

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ve işsiz kalan taksi şoförlerinin destek çağrısına anında cevap veren Başkan Hürriyet, taksi şoförlerine destek olacak. 
mask

Ülkemizde görülen koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken bu sektörlerin en başında taksi durakları geliyor. Virüs nedeniyle iş yapamayan ve işsiz kalan taksicilerin destek çağrısına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kulak verdi. Başkan Hürriyet, “Şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" diyerek destek vereceklerini açıkladı.

YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

Başkan Hürriyet, taksici esnafıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte birçok vatandaşımız oldukça mağdur oldu, işsiz kaldı. Var gücümüzle mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mağduriyet yaşayanlarımızın bir kısmı da işsiz kalan taksi şoförlerimiz. Yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" dedi. 

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Başkan Hürriyet açıklamasında, “İzmit’te taksi duraklarımızda şoförlük yapan ancak salgın bitene kadar işsiz kalan şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. İhtiyacı olan şoför arkadaşlarımıza talep etmeleri halinde gıda desteği vermeye hazırız” ifadelerinde bulundu.

TAKSİ DURAKLARINA  SAĞLIK EKİPMAN DESTEĞİNE DEVAM

Başkan Hürriyet taksi duraklarına sağlık ekipmanı desteklerine devam ettiklerini ifade ederken, “Ayrıca çalışan duraklarımız ve taksilerimiz ne zaman isterse ilaçlama, salgından koruyucu maske, siperlik, dezenfektan gibi sağlık ekipman desteği vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

DESTEKTEN NASIL YARARLANILIR? 

Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda gıda ve sağlık ekipman desteğinden yararlanmak isteyenlerin www.izmitbel.tr adresinden, 0262 318 00 00 numaralı telefondan veya 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp Destek Hattından iletişime geçebilecekleri belirtildi.
NOT: Belediyemizle ilgili bütün haberleri www.izmit.bel.tr internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Bugün 21:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı mask
Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı
İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür yağmuru mask
İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür yağmuru
Belediye İş’ten Torba Yasa çağrısı “Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz” mask
Belediye İş’ten Torba Yasa çağrısı “Lütuf değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz”
Takım tutar gibi gazete alıcıları var mask
Takım tutar gibi gazete alıcıları var
Çayırova’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi mask
Çayırova’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü’ne yaya üst geçidi geliyor mask
Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü’ne yaya üst geçidi geliyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı! mask
Kocaeli'de iki fabrikada daha korona çıktı!
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler mask
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti mask
Murat Yılmazel koronadan hayatını kaybetti
Eli cebinde intihara gitti! mask
Eli cebinde intihara gitti!
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL