“İşsiz kalan şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin”

Ülkemizde görülen koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken bu sektörlerin en başında taksi durakları geliyor. Virüs nedeniyle iş yapamayan ve işsiz kalan taksicilerin destek çağrısına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kulak verdi. Başkan Hürriyet, “Şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" diyerek destek vereceklerini açıkladı.

YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Hürriyet, taksici esnafıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zorlu süreçte birçok vatandaşımız oldukça mağdur oldu, işsiz kaldı. Var gücümüzle mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mağduriyet yaşayanlarımızın bir kısmı da işsiz kalan taksi şoförlerimiz. Yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" dedi.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Başkan Hürriyet açıklamasında, “İzmit’te taksi duraklarımızda şoförlük yapan ancak salgın bitene kadar işsiz kalan şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. İhtiyacı olan şoför arkadaşlarımıza talep etmeleri halinde gıda desteği vermeye hazırız” ifadelerinde bulundu.

TAKSİ DURAKLARINA SAĞLIK EKİPMAN DESTEĞİNE DEVAM

Başkan Hürriyet taksi duraklarına sağlık ekipmanı desteklerine devam ettiklerini ifade ederken, “Ayrıca çalışan duraklarımız ve taksilerimiz ne zaman isterse ilaçlama, salgından koruyucu maske, siperlik, dezenfektan gibi sağlık ekipman desteği vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DESTEKTEN NASIL YARARLANILIR?

Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda gıda ve sağlık ekipman desteğinden yararlanmak isteyenlerin www.izmitbel.tr adresinden, 0262 318 00 00 numaralı telefondan veya 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp Destek Hattından iletişime geçebilecekleri belirtildi.

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