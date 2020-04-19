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İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. Bakanlık, "Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha öncede kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00‘te sona erecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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