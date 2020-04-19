İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha öncede kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00‘te sona erecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. Bakanlık, "Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz