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"Yapılan yardım ihtiyacı olmayana gitti"

Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabak, Büyükşehir'in erzak yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu
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Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine belediyelerden, erzak paketleri dağıtılmaya devam ediyor. Kocatepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabak bugün Büyükşehir Belediyesi ile mahallelerde erzak dağıtırken yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

“DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA”

Kabak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Büyükşehir belediyemize erzak İçin başvuran sakinlerimize gelen yardımları dağıtmak İçin belediye personeli ile birlikte adresleri daha kolay bulabilmeleri ve işlerini kolaylaştırmak İçin araçlarına binerek yardımları dağıtmaya çıktık. Malum zor bir süreçten geçiyoruz ve Devletimiz bütün kamu kurum ve kuruluşları ile seferber olmuş durumda.

“ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM”

“Haddim olmayarak özellikle Kocaeli’nde elini taşın altına koyan Başta büyükşehir belediyemiz ile ilçe belediyelerimize buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Âcizane bir muhtar olarak doğru olduğunu düşündüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Her meslektaşımın elinde mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin listesi vardır ve bunu her geçen gün güncellemektedir.”

“İHTİYACI OLMAYAN AİLELERE BIRAKILDI”

“Bu gün dağıtılan yardımlarda maalesef ama maalesef dağıtırken içim parçalandı ihtiyacı olmayan bir sürü aileye yardım kolisi bırakıldı. Hiç bir şekilde kimseyi kırıp incitmek istemem yâda işini öğretmek gibi bir niyetimde yok. Fakat olaya neresinden bakarsam bakayım durumlarını bildiğim ( iyi durumdaki )ailelere yardım gittiğini görünce telaşa kapıldım ve bu konuyu dile getirmemenin vebal olacağını düşündüğüm İçin siz değerli büyüklerimle paylaşmak istedim.”

“GERÇEK SAHİPLERİNE ULAŞMALI”

“Belediyelerimiz hiç bir şart ve koşul aramadan yardım başvurularını değerlendirmekte ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde temsil etmekte fakat malum biz insanoğlu karnımız tok olsa bile nefsimize yenik düşüp gözümüzü doyuramamaktayız. Bu süreçte önümüzdeki günlerde de ramazan ayı başlayacak ve yardımların artarak devam edeceği düşüncesi ile MUHTARLARIMIZI olaya tamamen başından sonuna kadar dâhil edip hem israfın hemde gerçek sahiplerine ulaşmanın çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Mahallesindeki gerçek ihtiyaç sahibini kesinlikle MUHTAR bilir bilmeyen MUHTAR ise kafasını yastığa rahat koymamalıdır. Yöneticilerimizden bu konu ile ilgili yerleri uyarmalarını rica ederim.”

Dün 23:59 TSİ - Gündem

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