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Nizam Şen'in acı kaybı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Şube Müdürü Nizam Şen’in babası Mehmet Şen hayatını kaybetti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Şube Müdürü ve Kocaeli Fikir Kulübü Başkanı olan Nizam Şen babası Mehmet Şen hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce kanser tanısı konulan ve 3 gün önce ameliyata alınan Mehmet Şen’in ölümü büyük üzüntü yarattı. Mehmet Şen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük İhsaniye Çiftlik Ulu Camii'nden kaldırıldı.

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