Nizam Şen'in acı kaybı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Şube Müdürü ve Kocaeli Fikir Kulübü Başkanı olan Nizam Şen babası Mehmet Şen hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce kanser tanısı konulan ve 3 gün önce ameliyata alınan Mehmet Şen’in ölümü büyük üzüntü yarattı. Mehmet Şen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük İhsaniye Çiftlik Ulu Camii'nden kaldırıldı.