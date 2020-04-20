Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Şube Müdürü ve Kocaeli Fikir Kulübü Başkanı olan Nizam Şen babası Mehmet Şen hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce kanser tanısı konulan ve 3 gün önce ameliyata alınan Mehmet Şen’in ölümü büyük üzüntü yarattı. Mehmet Şen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük İhsaniye Çiftlik Ulu Camii'nden kaldırıldı.
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Nizam Şen'in acı kaybı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Şube Müdürü Nizam Şen’in babası Mehmet Şen hayatını kaybetti
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz