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Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi!

Kocaeli'de jandarma ve emniyet bölgesinde yapılan denetimlerde yasağa uymayan 539 kişiye 1 milyon 254 bin 32 TL para cezası kesildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 30 il ve Zonguldak'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Kocaeli'de jandarma ve emniyet bölgesinde yapılan denetimlerde yasağa uymayan 539 kişiye çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 254 bin 32 TL para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta da yasağı ihlal eden 679 kişiye idari para cezası uygulanmıştı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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