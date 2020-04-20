Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 02:01 TSİ- Spor G: Bugün 02:04 TSİ

 TFF’den organizasyon açıklaması bekleniyor

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, korona virüsü salgınından dolayı ara verilen liglerin tamamlanarak sona ermesi gerektiğini ve TFF'den organizasyon anlamında da açıklama beklediklerini söyledi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge yerel bir radyo kanalında bir programa katıldı. Programda konuşan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaşanan korona virüsü salgını sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. Futbolcularda ve kulüpte şu ana kadar korona virüsü vakasına rastlanmadığını vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, futbolcuların zaman zaman evlerinde bazense bireysel olarak tesislerde çalışmaya devam ettiklerini söylerken, kulüp olarak tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Başkan Ekmekçioğlu, yaşanan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) organizasyon anlamında bazı açıklamalar beklediklerini söyleyerek, "Ligler ne zaman başlayacak, 30 Mayıs’ta sona erecek kontratların durumu ne olacak gibi. Yabancı oyuncular yaşanan korona virüsü olayında ailelerinin yanına dönmek istediler, yurt dışı uçuşları iptal olunca zorunlu olarak kaldılar. Liglerin eylül ayında başlaması geç olur. Bir şekilde bu maçların oynanması gerekiyor ve bu durum sonsuza kadar böyle gidemez. Gerek havaların iyileşmesi gerekse toplumun bu sürece uyum sağlamasından dolayı bu sürecin kısa sürede biteceğine inanıyorum. Nüfusumuzun Avrupa’ya göre genç ve dinamik olması da sürecin olumlu yönde gitmesine katkı sunuyor" dedi.

"EN DOĞRU KARARI HÜKÜMET VERECEKTİR"

Ekmekçioğlu, Türkiye’nin sağlık alt yapısının iyi olduğunu ve şehir hastaneleri yatırımlarının doğru olduğunun bu süreçle beraber ortaya çıktığını söylerken, bazı kesimler tarafından dile getirilen 'Maçlar Antalya’da oynansın' görüşünü de, "Antalya’da oynanması yerine İzmir’de oynanabilir. Herkes kendi evinde oynamak istemesi en doğal haktır. Bu konuda en doğru kararı hükümet verecektir" sözleriyle değerlendirdi.

"SÜPER LİG'DE İZMİR DERBİSİ OYNAYALIM"

Öte yandan Başkan Ekmekçioğlu’nun canlı yayındaki 'Buradan bir derbi çıkar ama' sözlerine Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Güzel bir derbi olur. Keşke çıksa" şeklinde karşılık verdi. Ekmekçioğlu, "Kısmet olsa önümüzdeki sezon bir derbi yapsak. Ne güzel olur. Süper Lig de bir derbi yapalım" diyerek Altay’ın Süper Lig iddiasını bir kez daha yineledi.

Bugün 02:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu mask
Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu
Pele, Maradona, Zidane, Carlos gibi yıldızlar sağlık çalışanlarını alkışladı mask
Pele, Maradona, Zidane, Carlos gibi yıldızlar sağlık çalışanlarını alkışladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüs sonrasına hazırlanıyor mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüs sonrasına hazırlanıyor
Derya Şanlıtürk boş durmuyor mask
Derya Şanlıtürk boş durmuyor
Tanta: Beklemedeyiz mask
Tanta: Beklemedeyiz
Çardak: Bu takım yine ligde kalacak mask
Çardak: Bu takım yine ligde kalacak
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!
Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği mask
Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği
Az önce duyuruldu! 1 Haziran'a uzatıldı mask
Az önce duyuruldu! 1 Haziran'a uzatıldı

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL