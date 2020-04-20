Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Nedim Berk Kaya, hayatını kaybetti. Şeker hastası olan Berk’in geçtiğimiz günlerde fenalaştığı ve yoğun bakın ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Kaya’nın cenazesi bugün(Pazartesi) Derince Yenikent Doğuş Sitesi önünden kaldırılarak defnedilecek.
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KOÜ öğrencisi hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Nedim Berk Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz