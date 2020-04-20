KOÜ öğrencisi hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Nedim Berk Kaya, hayatını kaybetti. Şeker hastası olan Berk’in geçtiğimiz günlerde fenalaştığı ve yoğun bakın ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Kaya’nın cenazesi bugün(Pazartesi) Derince Yenikent Doğuş Sitesi önünden kaldırılarak defnedilecek.