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İtalya'da liglerin kaderi çarşamba günü belli oluyor

Korona virüs nedeniyle liglerin durduğu İtalya'da, çarşamba günü yapılacak olan dev toplantı sonrası müsabakaların başlama takviminin açıklanması bekleniyor.
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İtalya'da profesyonel liglerin akıbeti, çarşamba günü yapılacak dev toplantıda belli olacak. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak. 10 Mart tarihinden beri liglerin oynanmadığı İtalya'da, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan zirvede, futbol maçlarının son durumu masaya yatırılacak ve lig ile kupa için düşünülen senaryolar tartışılacak. İtalya basınında çıkan iddialara göre ülkede futbola, kupa maçları ile başlanacak. 27-31 Mayıs'ta kupa maçlarının rövanşları oynanması, liglerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.

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