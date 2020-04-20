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Son dakika: Bakan Selçuk başvuru sayısını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 270 bine yakın firmanın 3 milyonu aşkın sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğunu açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir” diyerek, Kısa Çalışma Ödeneği'nin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı.

BAŞVURULARI ALMAYA DEVAM

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini belirten Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı: “Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuru yapan sektör yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.”

"EN ÇOK YÜZDE 51.3 İLE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARIMIZ BAŞVURDU"

Selçuk, "Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan, ikincisini yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - başvuruyu boşverin. kaç kişi almaya hak kazandı onu açıklayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 11:57
01

Od - O kanunu işveren e verecegine işciye verirsen iyi olmazmı bakan lar görev leri yanliş kullanıyorlar bende calişan olarak evimi karantinaya almişlar ilgilenen yok vefa dernegi no var ama yardım yok kaymakam lıkdan gelipde yardıma ihtiyacın varmı diyen yok bakan ne kadar yardım ediyorum desende yalan ben dişarı cıkmıyorum ama cumartesi günü cocugumun dogum gününe pasta almadıkdan sonra illa yurtlardamı durursak bize pasta getirmeleri gerek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 10:30

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