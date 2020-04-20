Kartepe’deki turizm derneklerinin ve bölge esnaflarının açıklaması şöyle, "Hem Kocaeli’nin hem de çevre illerin turizm gözdesi olan Kartepe’nin Maşukiye beldesi aynı zamanda birçok outdoor spor dalı için de alternatif sunan bir merkez haline gelmiştir."

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKIYOR

"Yeşilin ön planda olduğu hem turizm hem de tarım ile geçinen bir bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi kabul edilemez. Birçok hastalığa davetiye çıkartacak bu uygulama hem yerli halk hem de turizm nedeniyle bizleri tercih edecek misafirlerimizi olumsuz etkileyecektir."

YENİ BİR BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENİYORUZ

"Özellikle Korona virüsü ile belirsizliğe girmiş olan turizm sektörü yüksek gerilim hattı ile yeni bir belirsizliğe sürüklenmektedir. Önümüzü göremediğimiz bu günlerde doğamızı ve insan sağlığını yok edecek bu proje kabul edilemez!"

2013’TE TAŞ OCAĞI AÇILMAK İSTENMİŞTİ

"Hatırlarsanız 2013 yılında Maşukiye’ ye taş ocağı açılmak istendi. Ancak değerli Kartepe sakinleri doğasına sahip çıktı ve bu süreci durdurdu. Aynı inanç ve koruma duygusu ile eminiz ki tüm Kartepe’ liler yüksek gerilim hattı projesini de durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir! Yerleşim yerlerine uzak farklı alternatifler değerlendirilebilir. Bildiğimiz kadarıyla projenin diğer alternatifi de yer altından kabloların yürütülmesidir."

BASIN AÇIKLAMASIYLA KALMAYIZ

"Tüm Kartepe’ liler adına Kartepe Turizm Derneği şu anda bu uyarıyı yapmaktadır. Projenin devamı gibi talihsiz bir durum olursa da sadece basın açıklaması ile kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."