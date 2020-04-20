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Kartepe halkı yüksek gerilim hattı istemiyor!

Kartepe’deki turizm derneklerinin temsilcileri ve bölge esnafı bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı ve ilçenin üstünden geçirilmek istenen yüksek gerilim hattına sert tepki gösterdi.
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Kartepe’deki turizm derneklerinin ve bölge esnaflarının açıklaması şöyle, "Hem Kocaeli’nin hem de çevre illerin turizm gözdesi olan Kartepe’nin Maşukiye beldesi aynı zamanda birçok outdoor spor dalı için de alternatif sunan bir merkez haline gelmiştir."

BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKIYOR

"Yeşilin ön planda olduğu hem turizm hem de tarım ile geçinen bir bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi kabul edilemez. Birçok hastalığa davetiye çıkartacak bu uygulama hem yerli halk hem de turizm nedeniyle bizleri tercih edecek misafirlerimizi olumsuz etkileyecektir."

YENİ BİR BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENİYORUZ

"Özellikle Korona virüsü ile belirsizliğe girmiş olan turizm sektörü yüksek gerilim hattı ile yeni bir belirsizliğe sürüklenmektedir. Önümüzü göremediğimiz bu günlerde doğamızı ve insan sağlığını yok edecek bu proje kabul edilemez!"

2013’TE TAŞ OCAĞI AÇILMAK İSTENMİŞTİ

"Hatırlarsanız 2013 yılında Maşukiye’ ye taş ocağı açılmak istendi. Ancak değerli Kartepe sakinleri doğasına sahip çıktı ve bu süreci durdurdu. Aynı inanç ve koruma duygusu ile eminiz ki tüm Kartepe’ liler yüksek gerilim hattı projesini de durdurmak için elinden geleni yapacaktır.  Bu yanlıştan derhal dönülmelidir! Yerleşim yerlerine uzak farklı alternatifler değerlendirilebilir. Bildiğimiz kadarıyla projenin diğer alternatifi de yer altından kabloların yürütülmesidir."

BASIN AÇIKLAMASIYLA KALMAYIZ

"Tüm Kartepe’ liler adına Kartepe Turizm Derneği şu anda bu uyarıyı yapmaktadır. Projenin devamı gibi talihsiz bir durum olursa da sadece basın açıklaması ile kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."

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Yorumlar

(2)
02

Tekin 41 - YAKISIR KARTEPEYE HEMDE EN YUKSEK GERILIM.TEKNOLOJIYE KARSI CIKMAYALIM LUTFEN.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 11:31
01

Hasan Ağır - Ozaman elektrikte kullanmayın cep telefonu kullanmayın.Her yerden geçiyor.Yerde gösterin madem.Ne hastalık yapıyormuş.Yıllardır İzmit Gültepede evlerin üzerinden yanlış olmasına rağmen yüksek gerilim geçiyor.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Nisan 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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