Meteoroloji uyardı: O gün yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

KOCAELİ'DE YARIN YAĞMUR VAR

Kocaeli’de yarın(salı) sağanak yağış bekleniyor. Salı günü sağanak yağışlı en yüksek 15 derece olacak. Çarşamba günü ise Çok bulutlu geçecek günde en yüksek sıcaklık 13 derece tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri ise güneş yüzünü tekrar gösterecek.