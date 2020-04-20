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Aksigorta, dijital altyapısıyla müşteri memnuniyetini arttırdı

Koronavirüs salgını sebebiyle dijitalleşmenin zorunlu hale geldiği son dönemde Aksigorta, tüm iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak, müşteri memnuniyetini 15 puan birden yükseltti.
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Etkisini günden güne artırmaya devam eden yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, iş yapış biçimlerinin değiştiği ve işlerin büyük bir oranla dijital ortama taşındığı dikkat çekiyor. Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, başarılı dijital altyapı yatırımları sayesinde müşteri memnuniyetini 15 puan yükseltti.

Dijital altyapı sayesinde iş sürekliliği sağlandı

Sigorta sektörünü yapay zekâ ile tanıştıran Aksigorta, son 2 yılda iş süreçlerinin büyük bir bölümünü dijitalleşmeden destek alarak gerçekleştiriyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde, işlerin evden yürütüldüğü bu sürece kolaylıkla adapte olduklarını aktaran Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Günlük 600 VPN bağlantısı ile SabancıDX’in hizmet verdiği şirketler arasında en etkin çalışan şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Ekiplerimiz 33 ayrı projeyi Teams üzerinden etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Son 2 haftada 2 projemizi uzaktan başarılı bir şekilde canlı ortama taşıyabildik. Sağlık müşterilerimize özel Aksağlık mobil uygulamamızı evden çalışma sürecimizde, kullanıcı deneyimine odaklanarak yeniledik. Hem ios hem android store’larda yayınladık. Bu yenileme ile müşterilerimizin bu dönemde hayatlarını kolaylaştıracak yeni uygulamalar ekledik. Müşterilerimiz anlaşmasız bir kuruma gittikten sonra şirketten geri ödeme alabilmek için uygulama üzerinden hızlıca faturanın fotoğrafını yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Böylece 20.000 TL’ye kadar olan sağlık harcamalarının fatura asıllarını şirkete gönderme zorunluluğunu da ortadan kaldırdık’’ dedi.

Tüm operasyonlar evden

Yapay zekâ ADA’da evden çalışma modeline geçtiğimiz 16 Mart tarihinden bu yana 180 bin işlemi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Metin Demirel, “Bu hassas dönemde müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İstanbul ve Balıkesir lokasyonlarında bulunan çağrı merkezlerimizin tamamı, müşterilerimize evlerinden yardımcı olmaya devam ediyor. Bu dönemde iş sürekliliğinde herhangi bir kesintiye uğramadan 20.000 teması başarıyla yönettik. Evlerimizden müşterilerimize hiçbir aksama yaşanmadan verdiğimiz hizmet ile müşteri memnuniyetimizi 15 puan yukarıya taşımak, bizleri oldukça mutlu etti’’ diye konuştu.

Bugün 10:48 TSİ - Yaşam

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