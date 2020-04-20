Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 77 firma personel arıyor.
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Kocaeli'de 77 firma eleman arıyor
İŞKUR, Kocaeli'deki 77 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
SATILIK DAİRE
Başiskele’de 4+1, 170 m2 sıfır bahçe dubleksi 279.000 TL0534 2547515
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
SATIŞ TEMSİLCİSİ ARANIYOR
- Fabrika teknik kimyasallarında - Satış pazarlama tecrübesi olan - B Sınıfı ehliyete sahip - Bayan satış temsilcisi aranıyor. Maaş + Prİm +...0532 486 16 06 MİA LİMİTED ŞİRKETİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz