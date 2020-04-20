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Tüpraş'ın robotik kodlama sınıfları siperli maske üretiyor

Tüpraş'ın MEB iş birliğiyle rafinerilerinin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda kurduğu, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarında sağlık çalışanları için koruyucu siperli maske üretilmeye başlandığı bildirildi.
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Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şubat ayında açılışı yapılan sınıfların koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında koruyucu siperli maske üretimi yapmak üzere Tüpraş tarafından yeniden tasarlandığı belirtildi. Siperli maske üretiminin, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Tüpraş'ın sağladığı malzemelerle 30 okuldaki 60 gönüllü öğretmenin desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

İLK ETAPTA 10 BİN MASKE

İlk etapta yaklaşık 10 bin siperli maske üretilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Gönüllü öğretmenlerin, proje kapsamında okullara verilen 3D (üç boyutlu) yazıcılar ve gönderilen malzemelerle evlerinde veya sınıflarda ürettikleri ilk parti maskeler, Tüpraş yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmeye başlandı. Koronavirüs sürecinin gelişimine ve ihtiyaca bağlı olarak maske üretiminin sürdürülmesi planlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİN DESTEĞİYLE

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, bu zorlu dönemde, Türkiye'nin öncü şirketi olarak kurumsal vatandaş olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Yelmenoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle rafinerilerin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda kurdukları, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarını, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle canları pahasına mücadele veren sağlık çalışanları için siperli maske üretilmesi amacıyla hızla dönüştürdüklerini ifade etti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu projeyle yaklaşık 10 bin maskenin sağlık çalışanlarına ulaşacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Yelmenoğlu, şöyle devam etti: "Salgınla mücadelede başarıya ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanan bir şirket olarak, bu gönüllü çalışmayı, yarınları kuracak gençleri yetiştirenlerle, o gençleri ve toplumu sağlıklı bir şekilde yaşatanlar arasında kurulan dayanışma köprüsü olarak görüyoruz. Bağlı olduğumuz Koç Topluluğunun önderliğinde başlatılan 'İyileşeceğiz' projesinin bir parçası olan bu proje, Tüpraş ve gönüllü öğretmenlerimizin salgınla mücadeleye verdiği desteğin yanı sıra sağlık çalışanlarımıza bir teşekkürü olduğunu da belirtmek isterim. Bu vesileyle, projemize verdikleri güçlü destek için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimize ve değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

"ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Salgınla mücadele için ülke genelinde açılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkının yanında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına da desteklerde bulunduklarını vurgulayan Yelmenoğlu, şunları kaydetti: "Bu dönemde önceliğimiz; gerekli tedbirleri alarak çalışanlarımızın sağlığını en üst düzeyde korumak ve ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmek için üretimimizin devamlılığını sağlamak. Her türlü sorunla mücadelenin temel girdisi olan enerjinin, yurdun her köşesine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Ülkemizin enerji ihtiyacının sağlanmasında stratejik öneme sahip bir şirket olarak, üretimimizin aksaksız sürdürülmesini ulusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zorlu süreci el birliği ve dayanışma içinde atlatarak, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşacağımıza ve iyileşeceğimize içtenlikle inanıyorum." 

Bugün 10:55 TSİ - Yaşam

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