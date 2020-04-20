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Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim

Eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı.
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Zorunlu olmasına rağmen sadece nisan ayında 380 bin kadar aracın trafik sigortasını yenilemediği hesaplandı. Bunun nedeni ise hem ekonomik kaygılar hem de aracını trafiğe çıkarmayan insanların herhangi bir risk ile karşılaşmayacağını düşünmesi.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı. Daha önce yüzde 10 indirim yaptığı bilinen şirketlerin de yeniden yüzde 30'a varan indirimler yapması nedeniyle bir kaç şirkette indirim oranı daha da fazla olabiliyor. Böylece devletin belirlediği ve ayda yüzde 1,5 artan trafik sigortası prim tavanlarının yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi satılmaya başlandı. Benzer durum kasko sigortası için de geçerli. Otomobilleri garajlarında veya evlerinin önünde duran vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve hafta için uygulanan kısmi yasak ile güvenlik açısından da sakınca görmediği için biten kasko sigortalarını yeniden yaptırmıyor. Bu durumu gören sigorta şirketleri ise fiyat indirerek vatandaşın sigortalı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Şirketler ayrıca ödemelerin 1 ay geç başlamasını da sağlıyor.

CEZA OLMAMASI DA ETKİLİ

Özellikle zorunlu olan trafik sigortası yaptırılmaması halinde uygulanan ceza (sürprim) uygulamasının kalkmış olması nedeniyle araç kullanmayacak olan sürücüler trafik sigortasını yenilemek yerine beklemeyi tercih ediyor. Şirketlerin fiyat indirimlerinin yanı sıra acente komisyon oranları ile de rekabete girdiğini anlatan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "İnsanlar araçları evlerinin önlerinde durduğu için bir risk görmedikleri için trafik ve kasko sigortası yaptırmıyor. Şirketler özellikle acenteler üzerinden rekabete başladı" dedi.

AYLIK ARTIŞLAR SON BULACAK

Zorunlu trafik sigortasında yasa gereği her ay yüzde 1.5 artan trafik sigortası tavan fiyatlarının artık artırılmaması gündemde. Sigorta sektör temsilcilerinin konu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile görüştüğü belirtiliyor. Sağlık sigortasında da COVID-19'un kapsama alınmasına rağmen yine hafif gerileyen sigortalı sayısı nedeniyle fiyat artışına gidemeyen sigorta şirketlerinin ekonomik kayıplarını önlemek için önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat kırabileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik kaza sayının azalması ile hasar ödemelerinde düşüş beklense de sigorta poliçelerinin yıllık yapılması nedeniyle ekonomik aktivite normale döndüğünde önceki dönem ile benzer hasarlar ile karşılaştığında büyük zararlar yazabileceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan kaza sayısının azalmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının artıyor olması sigortacıları kara kara düşündürüyor.

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Yorumlar

(1)
01

ayhaN - allah belalarını versin millettten fazla aldıkları paralar sebebiyle.hayrını görmesinler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:28

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